ريال مدريد يستهدف مدافع إيفرتون

دخل جون ستونز مدافع إيفرتون الإنجليزي في قائمة رغبات ريال مدريد الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد مستعدا لدفع مبلغ 40 مليون استرليني لضمه.

وقد يكون ستونز هو أولى صفقات زين الدين زيدان المدرد الجديد للفريق الملكي، والذي تولى القيادة مؤخرا خلفا لرافائيل بنيتيث.

ريال مدريد ليس الراغب الوحيد في ضم ستونز، بل أنه سيجد منافسة من قبل ناديي برشلونة وتشيلسي أيضا.

وكان ستونز على مقربة من الانضمام لتشيلسي مطلع الموسم الجاري، إلا أن روبيرتو مارتينيز مدرب الفريق تمسك به وأكد أنه لن يرحل قبل نهاية الموسم الجاري.