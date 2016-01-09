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الطب البيطرى: تحصين تجمعات العرب الرحالة بالعاشر لمنع انتشار الحمى القلاعية

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الطب البيطرى: تحصين تجمعات العرب الرحالة بالعاشر لمنع انتشار الحمى القلاعية الطب البيطرى: تحصين تجمعات العرب الرحالة بالعاشر لمنع انتشار الحمى القلاعية
أكد الدكتور أشرف حجازى، مدير الإدارة العامة للطب البيطرى بالعاشر من رمضان، أن الإدارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية لمواجهة ظهور أى حالات إصابة بالحمى القلاعية، وعلى رأسها تحصين تجمعات العرب الرحالة بالكامل، مشيرا إلى أن عدم وجود سوق للمواشى فى العاشر خفف من الأمر، الذى جعلنا نركز على العرب الرحالة الذين يتنقلون بمواشيهم من مكان لآخر وتم معرفة مواقع تجمعاتهم وتحصينها بالكامل، إضافة إلى تشديد الرقابة على سوق الجمعة بالعاشر بشكل مكثف.

وأوضح "حجازى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحصينات الدورية بشكل مستمر سبب عدم ظهور أى حالات، إضافة إلى تحصينات الطوارئ، حيث يوجد بالإدارة مجموعة تسمى "التحرك السريع" لمتابعة أى مشكلة والتعامل معها سريعا، مطمئنا أهالى العاشر بأنه لم تصل أى حالة مصابة إلى العاشر باستثناء اشتباه فى حالة وتم أخذ عينة منها وإرسالها إلى معامل البحوث الزراعية وأظهرت النتيجة سلبية.

جدير بالذكر أنه هناك ظاهرة بيئية غريبة، تُنذر بكارثة، تشهدها 3 قرى بالشرقية، بسبب نفوق الماشية بعد انتشار فيروس مجهول عجز البيطريون عن تشخيصه، واعتبروه تحورا لـ"حمى القلاعية"، والأمر الأشد خطورة هو استيلاء مجهولين على الحيوانات النافقة وإعادة بيعها، أو القيام بذبح الرؤوس المريضة منها قبل نفوقها، مما يهدد صحة المواطنين حيال تناول لحومها.

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مصر 365