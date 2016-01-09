أهالى طوخ يدشنون حملة تحت عنوان "بنك الدواء" لتوفيره لغير القادرين

دشن أهالى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة جديدة بعنوان "بنك الدواء" لتوفير الدواء لغير القادرين من خلال دعوة جميع المواطنيين بإرسال الأدوية الصالحة التى بحوزتهم وفائضة عن الاستخدام وفحصها من قبل الأطباء المتطوعين بالحملة وتوصيله لغير القادرين والمرضى.

كما تشمل الحملة تبرعات للأطباء بالعينات المجانية التى تعطيها الشركات لهم، ويشير محمود الدوبى أحد الشباب المدشنيين للحملة أن الحملة تتضمن أيضا توفير الدواء للمرضى بمرض مزمن عن طريق بعض التبرعات من الأعضاء، مناشدا كافة الشباب بالمحافظة بتبنى الفكرة ومساعدة المحتاجين.