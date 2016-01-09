أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى طوخ يدشنون حملة تحت عنوان "بنك الدواء" لتوفيره لغير القادرين

Google+ Print
أهالى طوخ يدشنون حملة تحت عنوان "بنك الدواء" لتوفيره لغير القادرين أهالى طوخ يدشنون حملة تحت عنوان "بنك الدواء" لتوفيره لغير القادرين
دشن أهالى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة جديدة بعنوان "بنك الدواء" لتوفير الدواء لغير القادرين من خلال دعوة جميع المواطنيين بإرسال الأدوية الصالحة التى بحوزتهم وفائضة عن الاستخدام وفحصها من قبل الأطباء المتطوعين بالحملة وتوصيله لغير القادرين والمرضى.

كما تشمل الحملة تبرعات للأطباء بالعينات المجانية التى تعطيها الشركات لهم، ويشير محمود الدوبى أحد الشباب المدشنيين للحملة أن الحملة تتضمن أيضا توفير الدواء للمرضى بمرض مزمن عن طريق بعض التبرعات من الأعضاء، مناشدا كافة الشباب بالمحافظة بتبنى الفكرة ومساعدة المحتاجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365