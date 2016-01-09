انهيار جزئى لمنزل بالمنيا دون حدوث إصابات

انقذت العناية الآلهية أهالى منطقة سوق الخضار بالمنيا من كارثة بعد انهيار جزئى لأحد المنازل المتهالكة، اليوم، السبت، والمجاور لمنزلين آخرين صادر لهم جميعا قرارات إزالة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغا من أهالى منطقة سوق الخضار بحى الحبشى بمدينة المنيا، يفيد بانهيار جزئى لمنزل قديم خالى من السكان، وصادر له قرار إزالة ومجاور لمنزلين آخرين صدر لهم ذات القرار.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن ومسئولو الوحدة المحلية وسيارات الإسعاف، وتبين عدم وجود اصابات، وتم إزالة العقار المنهار بالكامل، وإزالة المنزلين المجاورين قبل سقوطهما.

>تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق .