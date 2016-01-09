غدا.. مركز النيل للإعلام بدمياط ينظم ندوة بعنوان "نشر ثقافة العمل الحر"

ينظم مركز النيل للإعلام بدمياط، غدا الأحد، برئاسة عزة الهراوى، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة والصندوق الاجتماعى وبرنامج "مشروعك" الخاص بالوحدة المحلية لمدينة دمياط، ندوة عن نشر ثقافة العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تهدف هذه الندوة إلى الترويج لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك بمكتبة مصر العامة، بحضور فاطمة الدمرداش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا، وعادل الباز مدير عام إعلام شرق الدلتا، وبمشاركة شباب الخريجين من مكلفين والخدمة العامة والمجتمع المدنى، والندوة تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.