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27 طالبا بسجن أسيوط العمومى يؤدون الامتحانات ضمن 40 ألف بجامعة الأزهر

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27 طالبا بسجن أسيوط العمومى يؤدون الامتحانات ضمن 40 ألف بجامعة الأزهر 27 طالبا بسجن أسيوط العمومى يؤدون الامتحانات ضمن 40 ألف بجامعة الأزهر
قال الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، فى تصريحات صحفية إن نحو 40 ألف و20 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بفرع الجامعة فى الوجه القبلى بأسيوط بينهم 27 طالبا محبوسين على ذمة قضايا، يؤدون امتحاناتهم بسجن أسيوط العمومى، وتم تكليف لجان بالانتقال إليهم وقاموا بأداء الامتحان فى نفس التوقيت الذى أدى فيه طلاب الفرع الامتحانات بكلياتهم.

جاء ذلك خلال تفقد عبد الرؤوف للجان الامتحانات، للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسى الأول، التى بدأت صباح اليوم السبت. رافقه خلال جولته الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين، والدكتور مصطفى السمين، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبد الحليم مصطفى عميد كلية علوم، والدكتور محمد الشيخ عميد كلية الزراعة والدكتور محمود شحاتة عميد كلية البنات، وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر، على رؤساء اللجان والملاحظين بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مراعاة توزيع الطلاب داخل اللجان مع ترك المسافات القانونية بينهم، والتصدى لمحاولات الغش بكل قوة، وتوفير جو هادئ للطلاب والطالبات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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