بالصور.. تطوير استقبال مستشفى فاقوس العام بالشرقية لافتتاحه خلال أيام

أكد الدكتور صلاح على حسن مدير مستشفى فاقوس العام أنه فى إطار عمليات إجراء التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفى، فإنه قد تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، تمهيدا لافتتاحه خلال أيام بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية، أثناء زيارته المفاجئة للمستشفى، إن مديرية الصحة تولى اهتماما خاصا لمستشفى فاقوس العام، لأنها من أكبر المستشفيات التابعة للمديرية وتغطى قطاع شمال الشرقية.

وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم نائب المدير ومدير الطوارئ أن أعمال التطوير شملت البنية التحتية والإنشائية بقسم الطوارئ، والذى أصبح جاهزا لاستقبال جميع حالات الطوارئ، حيث يعمل القسم بسعة 12 سريرا وبه غرفة للإنعاش القلبى الرئوى وغرفة مجهزة للتعامل مع إصابات الحوادث.

وأشار أبو هاشم أن المستشفى يستقبل جميع الحالات المحولة من مستشفيات شمال الشرقية بعد أن أصبح المستشفى هى الأكبر فى الطاقة الاستيعابية بين مستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بضم مستشفى الأحرار إلى هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، ولفت إلى أن المستشفى يستقبل أكثر من 500 مريض يوميا بقسم الطوارئ وأكثر من 1500 مريض يوميا بعياداته الخارجية من واقع تذاكر العيادات الخارجية.

وأوضح مدير الطوارئ بالمستشفى أنه تم تركيب تنك أكسجين سعة 6 آلاف لتر مكعب، وأن إدارة المستشفى تجاهد لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى، ويأتى هذا ضمن سلسلة أعمال تطوير تعمل الإدارة جاهدة على إنهائها سريعا وصولا للأفضل للصالح العام.



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