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وضع الفنان هشام عبد الله وزوجته على قوائم الترقب والوصول

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وضع الفنان هشام عبد الله وزوجته على قوائم الترقب والوصول وضع الفنان هشام عبد الله وزوجته على قوائم الترقب والوصول
أمرت النيابة العامة، بوضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.

وأكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن قرار وضعهما على قوائم ترقب الوصول جاءت على خلفية بلاغات ضدهما، تتهمهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والمعروفة إعلاميًا بتنظيم "حركة شباب 25 يناير".

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، أمرت بضبط وإحضار الناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبد الله، وضمت القضية المقيدة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، عددا من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمتها، فى مقدمتهم شريف دياب، مؤسس حركة "بداية" ومحمد فياض، وخالد أحمد طاهر، ومصطفى فقير، وأحمد حسن، وأحمد كمال، والصحفى محمود السقا، وسيد فتح الله الشهير بـ"إياد المصرى" وأحمد المصرى، ومحب دوس، وآخرين صدر قرارًا بضبطهم وإحضارهم من قِبَل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص، وحددت النيابة العامة جلسة 11 يناير الجارى، لنظر تجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين فى القضية.

يشار إلى أن غادة نجيب، الناشطة السياسية، وزوجها الفنان هشام عبد الله، سافرا إلى تركيا منذ ما يزيد عن شهر، وأعلن عبد الله تقديمه برنامج توك شو على إحدى القنوات التى تبث من تركيا.

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مصر 365