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عمر مروان: البرلمان يضم 80% مؤهلات عليا و43% أعضاء حزبيين

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عمر مروان: البرلمان يضم 80% مؤهلات عليا و43% أعضاء حزبيين عمر مروان: البرلمان يضم 80% مؤهلات عليا و43% أعضاء حزبيين
قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن إيجابيات العملية الانتخابية أكبر من سلبياتها، مشيرا إلى أنها من أنزه 5 انتخابات أجريت فى تاريخ ، بل يمكن أن نقول إنها الأنزه على الإطلاق، مؤكدا على أن الانتخابات البرلمانية يشهد بنزاهتها كل العالم.
>اليوم السابع -1 -2016

وأضاف مروان خلال المؤتمر المنعقد الآن، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن متوسط عمر نواب البرلمان 50 عاما وهو عمر يجمع بين الخبرة والشباب، كما يضم البرلمان 80% من المؤهلات العليا، ونسبة الأعضاء الحزبيين 43% يمثلهم 19 حزبا وهو أكبر رقم يمثل الأحزاب فى الحياة السياسية على مستوى البرلمانات السابقة.

ووجه مروان الشكر لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، كما أنه نقل شكر أعضاء اللجنة إلى الحضور.

وقال إن اللجنة كانت تنسق مع جميع الجهات والهيئات والوزارات وكانت دائمة الاتصال والتنسيق مع وزارتى الداخلية والدفاع
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- بدء مؤتمر الحكومة واللجنة العليا وهيئة الاستعلامات لعرض نتائج الانتخابات البرلمانية

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مصر 365

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