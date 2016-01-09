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الهيئة العامة للاستعلامات: نزاهة الانتخابات شهد لها المجتمع الدولى

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الهيئة العامة للاستعلامات: نزاهة الانتخابات شهد لها المجتمع الدولى الهيئة العامة للاستعلامات: نزاهة الانتخابات شهد لها المجتمع الدولى
قال السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الانتخابات البرلمانية 2015 شهد بنزاهتها جميع المنظمات الحقوفية والمجتمع المدنى المصرى والدولى، موجها الشكر إلى وسائل الإعلام.
>اليوم السابع -1 -2016
>وأضاف عبد الصادق خلال مؤتمر يعقد الآن بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أنه كان عليهم عبء كبير وجهد لإبراز ملحمة هى الخطوة الثالثة من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق لثورة 30 يونيو.

وأكد أنه خلال ساعات قليلة تبدأ الجلسة الأولى لمجلس النواب، لافتا إلى أن الغرض من هذا المؤتمر تقديم قراءة ورؤية تحليلية لمفردات العملية الانتخابية ونتائجها والجهد الذى بذل لإتمامها من خلال عرضين، الأول يقدمه عمر مروان، والثانى اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، رأينا تقديم هذه الرؤية التحليلية الهامة قبل انعقاد مجلس النواب ليتم الاطلاع عليها.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

- بدء مؤتمر الحكومة واللجنة العليا وهيئة الاستعلامات لعرض نتائج الانتخابات البرلمانية
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مصر 365

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