تأييد سجن مبارك ونجليه يتصدر اهتمامات رواد تويتر: "حرامى بحكم محكمة"

حالة من الجدل أثارها قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية" وتأييد الأحكام، كما أعرب رواد موقع التدوين المصغر تويتر عن اهتمامهم بالحدث وتأييدهم لقرارات القضاء المصرى.

ودشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "مبارك" ليبدأوا التغريد عبره بقوة ليحتل مركزًا متقدمًا فى قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا بين رواد الموقع فى الترند المصرى.

وتداول مرتادو الموقع خبر رفض الطعن المقدم من الديب وتأييد الحكم بثلاث سنوات على مبارك ونجليه، كما تداولوا صورًا من داخل قاعة المحكمة.

وسادت حالة من السخرية عبر الهاشتاج فقال أحدهم "مبارك بقى حرامى بحكم محكمة"، وآخر غرد ساخرًا "مبارك حرامى، حسنى مبارك حرامى صوتى يا سوزان".

- رفض طعن مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية وتأييد سجنهم 3 سنوات

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