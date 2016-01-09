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بالصور.. عمال مزرعة شهيد أبو النمرس يروون اللحظات الأخيرة للهجوم الإرهابى

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بالصور.. عمال مزرعة شهيد أبو النمرس يروون اللحظات الأخيرة للهجوم الإرهابى بالصور.. عمال مزرعة شهيد أبو النمرس يروون اللحظات الأخيرة للهجوم الإرهابى
التقى "اليوم السابع" باثنين من العاملين بمزرعة عقيد الشرطة الذى استشهد صباح اليوم، السبت، بالقرب من مقر سكنه بقرية شبرا منت حيث ذكر على فرج، عامل، أن الشهيد يقيم بالاستراحة الخاصة بالمزرعة بصحبة زوجته و3 من أبنائه، وأن المجند، الذى استشهد أيضا فى الحادث، يقيم بغرفة ملحقة بالمزرعة حيث يعمل كسائق ويتولى توصيل العقيد يوميا إلى عمله.

وأضاف أن الشهيد كان يقيم بشقة بمنطقة مساكن الضباط بميدان الرماية إلا أنه انتقل للإقامة بالمزرعة منذ شهر رمضان الماضى.

وقال رجب سعيد، عامل آخر بالمزرعة، إن أحد الأهالى أبلغ صباح اليوم، السبت، بتعرض سيارة عقيد الشرطة للهجوم، وإشعال النار بها وفور انتقالهم إلى المكان فوجئوا بإشعال النار بالسيارة واستشهاده واستشهاد المجند.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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