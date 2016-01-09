علشان صحتك ونفسيتك.. اعمل بنصيحة أفلام زمان وارجع بيتك مشى

مشهد رجوع الرجل من عمله إلى منزله ماشيا اعتدنا مشاهدته كثيرا فى الأعمال الفنية ولعله من الأسباب التى تقلل من معاناة الكثيرين قديما من الأمراض والمشاكل الصحية والنفسية.

ولكن مع انتشار وسائل الراحة والمواصلات قلت ممارسة الكثيرين لرياضة المشى وللرياضة بصفة عامة، رغم فوائدها فى تحسين حالة الشخص الصحية والنفسية.

>يقول الدكتور ياسر يسرى أخصائى الطب النفسى بالقصر العينى، إن ممارسة الرياضة تقوم بدور هام فى العلاج والوقاية من الإصابة بالأمراض النفسية وسوء الحالة المزاجية.

واستكمل د. ياسر قائلا "تساهم ممارسة الرياضة والنشاط والمواظبة على الحركة فى تحفيز المخ والجهاز العصبى على إفراز مادة "الإندورفين" التى بدورها تساعد على الإحساس بالسعادة وكذلك تعمل على تسكين آلام الجسم.

وتابع د. ياسر قائلا "يجب على الشخص الذى يعانى من بعض المشاكل النفسية مثل الاكتئاب أو القلق والتوتر أن يخصص 20 دقيقة إلى 30 دقيقة فى اليوم لممارسة التمرينات الرياضية كل 3 إلى 5 أيام فى الأسبوع أو حتى على الأقل رياضة المشى مثلما كان يفعل فى السابق الأهل أو على الأقل يقوم بمشى إلى منزله أثناء عودته إلى المنزل".