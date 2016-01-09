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الأهلي لـ في الجول: لم نناقش استعادة تريزيجيه في يناير

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الأهلي لـ في الجول: لم نناقش استعادة تريزيجيه في يناير الأهلي لـ في الجول: لم نناقش استعادة تريزيجيه في يناير

وجه بيير إمريك أوباميانج مهاجم منتخب الجابون وبوروسيا دورتموند والمتوج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2015 رسالة إلى ماليك إيفونا مهاجم الأهلي عبر FilGoal.com.

تاريخ جديد كُتب في صفحات الكرة الإفريقية والسبب تتويج أوباميانج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا على حساب يايا توريه.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع أوباميانج عقب تتويجه بلقب الأفضل. وسيتم نشره الحوار كاملا لاحقا. لكن هنا يقدم FilGoal.com مجرد جزء بسيطا لحديث نجم دورتموند عن الأهلي وزميله في منتخب الجابون إيفونا.

وعن إيفونا قال أوباميانج لـFilGoal.com: "إيفونا توأمي الهجومي في . هو رائع ويمتلك قوة كبيرة للغاية وأتفاهم معه جيدا في مباريات الجابون".

وأضاف "أتمنى له النجاح في رحلته مع النادي الأهلي في . هو قادر على الوصول لأعلى مستوى في وقت قريب".

أمنية ورسالة

وأكد أوباميانج لـFilGoal.com تواصل إيفونا معه عقب تتويجه بالجائزة قائلا: "إيفونا هنأني بالتتويج وتمني لي التوفيق دائما. أنا أشكره على ذلك".

وماذا يتمنى نجم دورتموند لمهاجم الأهلي؟

أجاب أوباميانج قائلا: "أمامه مستقبل كبير وأتمنى أن يحترف في أوروبا قريبا".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "إمكانياته تساعد على ذلك. هو قادر على التألق مع أي فريق. كل التوفيق لإيفونا".

وشارك إيفونا بجوار أوباميانج في خط هجوم منتخب الجابون في بطولة أمم إفريقيا وسجل الثنائي في انتصار المنتخب الوحيد في دور المجموعات أمام بوروكينا فاسو.

كذلك تخطى منتخب الجابون منتخب موزمبيق في الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى مجموعات تصفيات كأس العالم بفضل ترجمة إيفونا وأوباميانج الصحيحة في ركلات الجزاء.

وحصد أوباميانج على 143 نقطة متفوقا على يايا توريه صاحب الـ136 نقطة وأندري أيو صاحب الـ112 نقطة.

ولعب إيفونا 8 مباريات هذا الموسم في الدوري بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 5 أهداف.

ليتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لأول مرة في تاريخ الجابون التي أصبحت الجنسية رقم 17 في إفريقيا التي تحصد اللقب. (طالع التفاصيل)

وخرج يايا توريه نجم مانشستر سيتي ليهاجم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب اختيار أوباميانج كأفضل لاعب في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا - جوائز الكاف - مصر لم تختر أوبامييانج.. والجزائر صنفت صلاح بعد لاعبيها

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فيديو اليوم السابع

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