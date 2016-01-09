تعرفى على أهم أعراض وأسباب اكتئاب الحمل

كما تشعر أغلب السيدات بالفرح لسماعهم خبر حملهن، تعانى نسبة قليلة منهن بحالة من الاكتئاب، هذا ما أكدت عليه الدراسات والأبحاث، موضحة أن نسبة منهن تعانى من مشاعر سلبية تدريجيا تجاهه، وتجاه الأعراض والفكرة فى حد ذاتها.

الدكتورة يسرية محمد استشارى النساء والتوليد أكدت أن هرمونات الحمل بالفعل قد تحدث اضطرابا بنفسية الحامل خاصة فى الشهور الأولى من الحمل، لتشعر بالحزن والخوف الممزوج بالتوتر، فلا تشعر بالفرحة التى يشعر بها من حولها، وهى مشاعر طبيعية، فتعانى تقلب المزاج حتى يتلاشى هذا الأمر تماما.

أسباب وأعراض اكتئاب الحمل

علاج اكتئاب الحمل

>وحسب توضيح الدكتورة يسرية أن استمرار الأعراض وتعمقها يعد نوعا من الاكتئاب قد يصل حد الحزن المتواصل، وله بعض الأعراض المرضية منها فقدان القدرة على التوازن والتفكير، اضطراب الشهية بشكل مبالغ فيه إما بتناول الطعام الكثير، أو بضعف الشهية التام قد يصل حد أذية الجنين، كذلك العصبية الشديدة والخوف والتوتر والقلق غير المبرر، والشعور بالكسل الشديد والإرهاق المفرط، والشعور بالاكتئاب التام، ومن أهم الأسباب تعرض المرأة فى السابق لحمل صعب، أو إجهاض، أو تأخر حمل شديد، أو عمليات جراحية، أو خوف وتوتر عام نتيجة المسئولية مبالغ فيه.>وحذرت استشارى النساء والتوليد من إهمال الحامل لهذه الحالة والسكوت عنها، لأنها قد تؤدى إلى إلحاق الأذى بصحتها وصحة الجنين وسلامة واكتمال الحمل، وعليها أن تطلب مساعدة مختص نفسى مع ممارسة التمرينات الرياضية البسيطة اليومية، مع تمارين التنفس والاسترخاء، وتقليل المشاعر السلبية بالخروج وشراء الملابس ومقابلة الأصدقاء والتركيز فى النجاح فى العمل.