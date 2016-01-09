ديلى ميل: السرطان السبب الرئيسى للوفاة بـ22 ولاية أمريكية

"أمراض القلب" تعد السبب الرئيسى للوفاة بجميع أنحاء العالم، لكن الآن اختلفت المقاييس وتفوق السرطان وأصبح سببا رئيسيا للوفاة فى 22 ولاية أمريكية.

ونشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقريرا صادما بتفوق السرطان على أمراض القلب، مما أصبح السبب الرئيسى للوفاة فى 22 ولاية أمريكية، بعد أن كانت أمراض القلب فى كل أنحاء البلاد هى السبب الرئيسى للوفاة، لكن الآن أصبح السرطان فى المقدمة، وعلى الرغم من ذلك تراجعت معدلات الوفيات لكل من أمراض القلب والسرطان على مدار الـ25 سنة الماضية، لكن انخفضت معدلات الوفاة لأمراض القلب بمعدل أكثر حدة.

وحسب التقرير، ووفقا لأحدث الأرقام الحكومية انتقل السرطان إلى المقدمة وأصبح السب الرئيسى للوفاة فى 22 ولاية أمريكية، منها ألاسكا، أريزونا، كولورادو ويلاوير وكانساس وكنتاكى وولاية ماين وماساشوستس ومينيسوتا ومنتانا ونبراسكا ونيو هامبشاير وولاية كارولينا الشمالية وأوريجون وفيرمونت وفرجينيا وواشنطن وفيرجينا الغربية ويسكونسن.

كما أظهر التقرير السنوى لجمعية السرطان الأمريكية انخفاض معدلات وفيات السرطان بنسبة 23% منذ بداية عام 1991، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات التدخين والكشف المبكر والوقاية، كما انخفضت معدلات الوفيات لأمراض القلب بنسبة 46%.

ومن جانبه قال أوتيس برولى، كبير المسئولين الطبيين فى جمعية السرطان الأمريكية: "نحن سعداء باستمرار انخفاض معدلات الوفاة بالسرطان، لكن الحقيقة أن السرطان أصبح السبب الرئيسى للوفاة فى العديد من السكان، مما يعد تذكيرا قويا بأن المعركة لم تنته بعد.