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قاضى "اقتحام الزمالك" لـ"مشاغب": أنت بتشجع رياضة ولا يكون التشجيع بالعنف

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قاضى "اقتحام الزمالك" لـ"مشاغب": أنت بتشجع رياضة ولا يكون التشجيع بالعنف قاضى "اقتحام الزمالك" لـ"مشاغب": أنت بتشجع رياضة ولا يكون التشجيع بالعنف
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة سيد مشاغب و7 آخرين بالحبس سنة، كما قضت ببراءة 5 آخرين من تهمة محاولة اقتحام نادى الزمالك، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نادى الزمالك".

وقبل النطق بالحكم، وجه المستشار معتز خفاجى رئيس المحكمة، حديثة لسيد مشاغب بعد أن سمح له بالخروج من قفص الاتهام، قائلا: "أنت بتشجع الرياضة، والرياضة أخلاق، والراجل الرياضى يتميز بالخلق الجميل، ولا يكون التشجيع بالعنف".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين به وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود الواقعة إلى أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، اعتراضا على ما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت من عدم السماح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق حيث حدثت حالة من الشد بينهم وأمن النادى وكتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس الزمالك

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مصر 365

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