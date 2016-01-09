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تأجيل الحكم على 16 متهما إخوانيا فى تفجير استاد كفرالشيخ الرياضى لـ1 فبراير

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تأجيل الحكم على 16 متهما إخوانيا فى تفجير استاد كفرالشيخ الرياضى لـ1 فبراير تأجيل الحكم على 16 متهما إخوانيا فى تفجير استاد كفرالشيخ الرياضى لـ1 فبراير
أجلت المحكمة العسكرية الجنائية بالإسكندرية، اليوم السبت، الحكم فى قضية استشهاد ثلاثة من طلاب الكلية الحربية بكفر الشيخ، داخل بوابة الاستاد الرياضى بكفر الشيخ، وإصابة اثنين آخرين، والمتهم فيها 16 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، 10 منهم حضوريًا و6 غيابيًا، من بينهم رئيس المكتب الإدارى لإخوان المحافظة ونائبه وأمين مساعد حزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ وعدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة لـ 1 فبراير المقبل.

تعود أحداث الواقعة ليوم 15 إبريل الماضى، داخل الاستاد الرياضى فى مدينة كفر الشيخ، عندما فجرت عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة ببوابة الاستاد الرياضى موقع تجمع طلاب الكلية الحربية داخل بوابة الاستاد، ما أدى لاستشهاد على سعد ذهنى مقيم بقرية سنهور المدينة مركز دسوق ومحمد عيد عبدالنبى من قرية كفر مجر مركز دسوق إسماعيل محمود عبدالمنعم خليل طالب بالفرقة الثالثة بالكلية الحربية مقيم بقرية الخادمية مركز كفر الشيخ، وإصابة 2 منهم هم عمرو محمد داود من قرية الشباسية مركز دسوق ومحمود أحمد عبداللطيف من قرية 3 مركز الرياض.

وتولت النيابة العامة التحقيق حتى قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات إحالتها للنيابة العسكرية بطنطا، والتى باشرت التحقيق وإحالتها للمحكمة العسكرية بالإسكندرية، والتى قررت حبسهم 15 يوماً وتم تجديد الحبس عدة مرات، وينتظر صدور الحكم عليهم.
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