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«معاينة النيابة»: العثور على فوارغ 15 طلقة في«هجوم المنيب»

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«معاينة النيابة»: العثور على فوارغ 15 طلقة في«هجوم المنيب» «معاينة النيابة»: العثور على فوارغ 15 طلقة في«هجوم المنيب»

انتهت نيابة جنوب الجيزة، منذ قليل، من معاينة جثتي عقيد الشرطة علي أحمد فهمي، رئيس قسم مرور المنيب، والمجند محمد رمضان عبد المقصود، الذين استشهدا صباح اليوم، بجوار مسكن الأول بمنطقة  المريوطية.

وعثر فريق النيابة العامة، أثناء المعاينة، على ١٥ فارغًا لطلقات استخدمت في الضابط والمجند، وتفحم السيارة التي كانت مقرر أن يستقلها الضابط.

كما اتضح من مناظرة الجثث وجود إصابات متفرقة بجسد المجني عليهما، وأمرت النيابة بارسال فوارغ الطلقات إلى الأدلة الجنائية لبيان السلاح المستخدم ومسافة الاطلاق.

كما أمرت النيابة، بتشريح جثتي الشهيدين، وتحريات الأمن الوطني حول الواقع؛ لسرعة ضبط الجناة.

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