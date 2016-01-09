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العبادى: العراق ينفذ 60 بالمئة من الضربات الجوية ضد "داعش"

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العبادى: العراق ينفذ 60 بالمئة من الضربات الجوية ضد "داعش" العبادى: العراق ينفذ 60 بالمئة من الضربات الجوية ضد "داعش"

> قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم السبت إن القوات الجوية العراقية تنفذ أكثر من 60 بالمئة من الضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية وإن التحالف بقيادة الولايات المتحدة ينفذ نحو 40 بالمئة منها.

وحقق الجيش العراقى أكبر نجاح له فى مواجهة التنظيم المتشدد الشهر الماضى عندما انتزع السيطرة على مدينة الرمادى بدعم جوى من التحالف. وكانت جماعات مسلحة شيعية تدعمها إيران تقود محاربة الدولة الإسلامية حتى ذلك الحين.

وقال العبادى فى مراسم ببغداد نقلها التلفزيون الرسمى على الهواء إن العراق ما زال بحاجة لمساعدة خارجية لتوفير الغطاء الجوى والتدريب والتسليح ولكن ليس لتنفيذ عمليات برية، وجدد العبادى دعوته لتركيا حتى تسحب قوات نشرتها فى منطقة الموصل وهى أكبر مدن شمال العراق ويسيطر عليها التنظيم المتشدد منذ 2014.

وقال "إنها دعوة صريحة للجارة تركيا أن تسحب قواتها من العراق. سنبذل كل جهد من ضمن حقوقنا ومن ضمن القانون الدولى لإخراجهم، وأرسلت تركيا نحو 150 جنديا الشهر الماضى إلى قاعدة بعشيقة حيث تدرب جماعات عراقية مسلحة على محاربة الدولة الإسلامية وتبرر ذلك بوجود مخاطر أمنية كبيرة.

وقال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان أمس الجمعة إن القوات التركية صدت هجوما للدولة الإسلامية على القاعدة وقتلت 18 متشددا مضيفا أن هذه الحادثة تبرر وجود قوة الحماية. ونفى الجيش العراقى فيما بعد أى اشتباك بين القوات التركية والمتشددين فى الآونة الأخيرة.
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مصر 365