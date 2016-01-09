مبعوث الأمم المتحدة لليمن يقترح جنيف مكانا لمحادثات السلام

ذكرت وكالة سبأ للأنباء أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن اقترح جنيف مكانا لمحادثات السلام المقرر استئنافها هذا الشهر سعيا لإنهاء الصراع الدائر فى البلاد.

وقالت الوكالة الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أن المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد طرح الاقتراح فى الرياض أثناء لقائه بعدد من أعضاء حكومة هادى والفصائل السياسية المناصرة له.

ومنذ مارس الماضى يقاتل التحالف الذى تتزعمه السعودية ويضم حلفاء من السنة جماعة الحوثى الشيعية التى تسيطر على العاصمة صنعاء.

وعقد طرفا الصراع أحدث جولة فى محادثات السلام فى ديسمبر كانون الأول الماضى لكنهما فشلا فى التوصل لحل سياسى ينهى القتال الذى أودى بحياة نحو ستة آلاف شخص. ومن المنتظر استئناف المفاوضات فى 14 يناير كانون الثانى.

وانضم الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح إلى الحوثيين المدعومين من إيران فى مواجهة التحالف الذى تقوده السعودية لمحاولة استعادة سلطة هادى. ويتمتع صالح بولاء وحدات من الجيش اليمنى رغم تنحيه عن السلطة قبل نحو أربع سنوات إثر احتجاجات على حكمه دامت عدة أشهر.

وقال صالح أمس الجمعة أنه لن يتفاوض مع حكومة هادى مما يثير شكوكا حول مصير محادثات السلام.

ومن المقرر أن يسافر مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء قريبا.

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