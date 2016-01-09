ننشر صور حادث استشهاد عقيد شرطة ومجند برصاص إرهابيين فى أبو النمرس

حصل "اليوم السابع" علي الصور الأولى لحادث استشهاد كلاً من العقيد على أحمد فهمى "رئيس قسم مرور المنيب"، والمجند محمد رمضان البرهامى عبد المقصود، واللذان استشهدا إثر قيام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية تجاههما حال توجههما لجهة العمل مستقلين سيارة بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة.

وتوضح الصور الحادث منذ بدايته، وحرق سيارة الشرطة وبداخلها رجال الشرطة الشهداء، وتم تشكيل فريق بحث موسع من الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط الجناة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

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