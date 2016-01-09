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بالفيديو..السيسى للشباب: لن أسمح بضياع مصر.. ولين الكلام لا يعنى الضعف

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بالفيديو..السيسى للشباب: لن أسمح بضياع مصر.. ولين الكلام لا يعنى الضعف بالفيديو..السيسى للشباب: لن أسمح بضياع مصر.. ولين الكلام لا يعنى الضعف
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الوطن ليس مخصص لطائفة أو جماعة دون أخرى، إنما وطن يشكله الجميع دون استثناء عقائدى أو جغرافى، ورسالتى للشباب المصرى هى "تمسكوا بالأخلاق وصحيح الدين"، ولن أسمح لمصر أن تضيع، مشددا: "لين الكلام ليس معناه الضعف والتهاون".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى احتفالية يوم الشباب المصرى، بدار الأوبرا المصرية، اليوم، السبت، الأب يريد أن يكون أولاده أفضل منه، وأتمنى أن يكون شباب الأكثر تقدما ومهارة على الإطلاق.


>وتابع السيسى: "القوة ليست بالصوت العالى، القوت بالقرار والوقفة والرجولة والجدية والالتزام وليس بأى شيىء آخر، وعلى الجميع أن يسمع كلام به رقة ولين لأن ظروف البلد صعبة ونسبة كبيرة من المصريين حالتهم رقيقة وأحاول الإرفاق بهم".


>-الرئيس السيسى يعلن خلال افتتاح مشروع بنك المعرفة 2016 عاما للشباب
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-السيسى يوجه التحية والاحترام لشباب مصر
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-هاشتاج "بنك المعرفة" و"الشباب المصرى" يتصدران تويتر بالتزامن مع الاحتفالية
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- أمين المجالس المتخصصة: إطلاق البث التجريبى لبنك المعرفة اليوم
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- شباب مصر في عيون الرئيس.. السيسى يطلق مشروع "بنك المعرفة".. يحوى مكتبة رقمية عالمية لأكبر دور النشر حول العالم.. يعرض الدوريات العلمية ويضع منظومة جديدة للتعليم المصرى
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