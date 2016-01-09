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"جنايات الجيزة" تقضى بحبس سيد مشاغب و7 آخرين سنة بـ"اقتحام نادى الزمالك "

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"جنايات الجيزة" تقضى بحبس سيد مشاغب و7 آخرين سنة بـ"اقتحام نادى الزمالك " "جنايات الجيزة" تقضى بحبس سيد مشاغب و7 آخرين سنة بـ"اقتحام نادى الزمالك "
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة سيد مشاغب و7 آخرين بالحبس سنة، كما قضت ببراءة 5 متهمين من تهمة محاولة اقتحام نادى الزمالك، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نادى الزمالك".
>اليوم السابع -1 -2016

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين به، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود الواقعة إلى أغسطس من العام الماضى، حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، اعتراضا على ما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت من عدم السماح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق حيث حدثت حالة من الشد بينهم وأمن النادى وكتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس الزمالك.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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