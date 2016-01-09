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المشدد 5سنوات لـ18متهما بالشروع فى قتل رئيس الزمالك وبراءة 3منهم سيد مشاغب

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المشدد 5سنوات لـ18متهما بالشروع فى قتل رئيس الزمالك وبراءة 3منهم سيد مشاغب المشدد 5سنوات لـ18متهما بالشروع فى قتل رئيس الزمالك وبراءة 3منهم سيد مشاغب
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 18 متهما، وبراءة 3 آخرين من بينهم سيد مشاغب، فى ضوء اتهامهم بالاعتداء والشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهماً، عدد من الاتهامات يأتى على رأسها استعراض القوة والتلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجنى عليه الأول "رئيس نادى الزمالك"، وأنهم أعدوا لهذا الغرض "أسلحة نارية" إلى جانب ترصدهم تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

"جنايات الجيزة" تقضى بحبس سيد مشاغب و7 آخرين سنة بـ"اقتحام نادى الزمالك "
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