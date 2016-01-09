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شاهد بـ"فتنة الشيعة": رأيت أحد المتهمين يعتدى على الشيخ حسن شحاتة بعصا

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شاهد بـ"فتنة الشيعة": رأيت أحد المتهمين يعتدى على الشيخ حسن شحاتة بعصا شاهد بـ"فتنة الشيعة": رأيت أحد المتهمين يعتدى على الشيخ حسن شحاتة بعصا
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".
>اليوم السابع -1 -2016

فى بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات فرحات على والذى قال بعد حلف اليمين، إنه تعرف على المتهم سليمان طه من خلال أحد الفيديوهات أثناء قيامه بالاعتداء على الشيخ حسن شحاتة مستخدما عصا خشبية.
>اليوم السابع -1 -2016

وقرر الدفاع أن موكله ظهر فى صورة وأنه يطعن بالتزوير على ما أدلى به شاهد الإثبات فى تحقيقات النيابة، لعدم وجود المتهم فى مسرح الأحداث، وأنه تعرف على المتهم من خلال الفديوهات وأنه غير متواجد فى الأحداث.

وردًا على سؤال الدفاع حول متى أصيب المتهم فى الأحداث، قال إنه لا يتذكر وقت إصابته، وإنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، ونوه الدفاع إلى أن الشاهد تعرف على المتهم الثانى صابر إبراهيم من خلال رؤيته فى أحد الفيديوهات أثناء تصويره لأحداث واقعة التعدى على المجنى عليهم.
>اليوم السابع -1 -2016

وأضاف الشاهد أنه سمع من الجيران أن المتهم صابر شارك فى اقتحام بيت المجنى عليهم، من خلال إحدى النوافذ.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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