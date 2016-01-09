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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "فتنة الشيعة" لجلسة 9 فبراير المقبل

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "فتنة الشيعة" لجلسة 9 فبراير المقبل تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقضية "فتنة الشيعة" لجلسة 9 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة" لجلسة 9 فبراير، للمرافعة.
>اليوم السابع -1 -2016

فى بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات فرحات على، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه تعرف على المتهم سليمان طه من خلال أحد الفيديوهات أثناء قيامه بالاعتداء على حسن شحاته مستخدما عصا خشبية.

وقرر الدفاع أن موكله ظهر فى صورة وأنه يطعن بالتزوير على ما أدلى به شاهد الإثبات فى تحقيقات النيابة، لعدم وجود المتهم فى مسرح الأحداث، وأنه تعرف على المتهم من خلال الفديوهات، وأنه غير متواجد فى الأحداث.
>اليوم السابع -1 -2016

وردا على سؤال الدفاع حول متى أصيب المتهم فى الأحداث، قال إنه لا يتذكر وقت إصابته، وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، ونوه الدفاع إلى أن الشاهد تعرف على المتهم الثانى صابر إبراهيم من خلال رؤيته فى أحد الفيديوهات أثناء تصويره لأحداث واقعة التعدى على المجنى عليهم.

وأضاف الشاهد أنه سمع من الجيران أن المتهم صابر شارك فى اقتحام بيت المجنى عليهم، من خلال أحد النوافذ.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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