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بدء محاكمة 47 متهما بأحداث اقتحام قسم التبين بحضور شاهدين

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بدء محاكمة 47 متهما بأحداث اقتحام قسم التبين بحضور شاهدين بدء محاكمة 47 متهما بأحداث اقتحام قسم التبين بحضور شاهدين
بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين فى بداية الجلسة، وحضور دفاعهم، وحضر أحد الشهود إلى القاعة، بينما حضر شاهد ثان، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لثلاثة شهود بجلسة اليوم .

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365