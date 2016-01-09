سقوط هارب من سجن الفيوم خلال أحداث اقتحامات السجون فى بدر

تمكن الرائد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة بدر، من القبض على "جمعة.ر.ع" 61 سنة، عاطل، ومقيم مدينة نصر، والهارب من 3 سنوات سجنا، من سجن الفيوم خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 4403 لسنة 2004م جنايات المنيا "مخدرات".

وتوصلت تحريات النقيب كريم عزب إبراهيم معاون مباحث القسم، إلى أن المتهم استأجر حديثا شقة بنظام الإيجار الجديد فى المجاورة الخامسة بالحى الثانى دائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش و3 طلقات".

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 193 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.