بالصور.. مديرية الطرق بالإسكندرية تواصل أعمال الترميم والرصف

واصلت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية برئاسة المهندس محمد السيد، أعمال الترميم والرصف للطرف، وذلك بعد تكليف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بسرعة الانتهاء من الأعمال.

حيث أكد المهندس محمد السيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أن العمل استمر على مدار الـ 24 ساعة يوميا فى رصف الطرق الحيوية بالإسكندرية، وهى طريق مطار برج العرب الجديد والطريق الدائرى من الداون تاون وحتى العوايد وطريق الإسكندرية مطروح بدءا من الكيلو 21 فى اتجاه الماكس، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتنفيذ خطة المحافظة فى إصلاح وتطوير كافة الطرق بالمحافظة خلال الأشهر القليلة القادمة حتى بداية موسم الصيف.

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