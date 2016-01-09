أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي -
اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مديرية الطرق بالإسكندرية تواصل أعمال الترميم والرصف

Google+ Print
بالصور.. مديرية الطرق بالإسكندرية تواصل أعمال الترميم والرصف بالصور.. مديرية الطرق بالإسكندرية تواصل أعمال الترميم والرصف
واصلت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية برئاسة المهندس محمد السيد، أعمال الترميم والرصف للطرف، وذلك بعد تكليف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بسرعة الانتهاء من الأعمال.

حيث أكد المهندس محمد السيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أن العمل استمر على مدار الـ 24 ساعة يوميا فى رصف الطرق الحيوية بالإسكندرية، وهى طريق مطار برج العرب الجديد والطريق الدائرى من الداون تاون وحتى العوايد وطريق الإسكندرية مطروح بدءا من الكيلو 21 فى اتجاه الماكس، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتنفيذ خطة المحافظة فى إصلاح وتطوير كافة الطرق بالمحافظة خلال الأشهر القليلة القادمة حتى بداية موسم الصيف.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365