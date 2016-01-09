«وكيل تعليم أسيوط» يتفقد لجان امتحانات النقل بالمحافظة

بدأت السبت، إمتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمراحلها الثلاثة في محافظة أسيوط، والتى وتنتهى يوم 19 يناير الجارى.

وتفقدعبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عددًا من مدارس المحافظة منها لجان “مدارس إسماعيل القبانى وعصمت عفيفى الإعدادي”.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الجولة، ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب، وعدم خروج أى طالب من لجنة الإمتحان إلا مع نهاية الوقت الأصلى للامتحان، والاهتمام بالنظافة وتوفير اﻹضاءة الكافية داخل وخارج اللجان، والتأكد من أن جميع اﻷسئلة من الكتاب المدرسى وفى مستوى الطالب المتوسط ،وخلوها من الأسئلة ذات الصبغة السياسية.

وطالب، بضرورة توفير التأمين الكافى للكنترولات التى بدأت أعمال التصحيح بها، مع ضرورة توقيع المصححين باﻹسم ليس الفورمة حتى يتسنى معرفة مصحح ورقة اﻹجابة فى حالة آية شكوى يتقدم بها الطالب أو ولى أمره.

ونبه وكيل الوزارة، على الموجهين والمتابعين للمدارس خلال أعمال الإمتحانات بضرورة التواجد مع بداية الإمتحان وعدم الإنصراف إلا بعد خروج الطلاب من اللجان .