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بالصور.. رئيس مركز الخارجة يتابع أعمال إزالة المنشآت الآيلة للسقوط بالمدينة

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بالصور.. رئيس مركز الخارجة يتابع أعمال إزالة المنشآت الآيلة للسقوط بالمدينة بالصور.. رئيس مركز الخارجة يتابع أعمال إزالة المنشآت الآيلة للسقوط بالمدينة
تفقدت سمية سيد خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجه الوادى الجديد، عددا من المواقع التى تتضمن منازل آيلة للسقوط بأحياء المدينة، ورافقتها لجنة من الإدارة الهندسية وإدارة الأزمات والكوارث، لمتابعة المواقع التى تم الإبلاغ عن خطورتها فى أبو خالد وحارة الفيضاية بعين الدار، وأزالت معدات رئاسة المركز أحد المنازل لالذى يشكل خطرا على المارة والجيران.

وقالت رئيس مركز الخارجة فى تصريح صحفى، إنه ورد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوجود منزل يهدد المواطنين بمنطقة أبو خالد، ويتم متابعة الوضع وسيتم إبلاغ قسم الشرطة لمعرفة صاحب المنزل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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