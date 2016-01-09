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امتحانات النقل بالقليوبية تشهد حالة من الهدوء فى يومها الأول

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امتحانات النقل بالقليوبية تشهد حالة من الهدوء فى يومها الأول امتحانات النقل بالقليوبية تشهد حالة من الهدوء فى يومها الأول
شهدت امتحانات نصف العام للصفوف الأولى الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس محافظة القليوبية هدوءا فى أول أيام امتحانات نصف العام.

وأشارت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى انتظام جميع الطلاب داخل اللجان منذ الصباح الباكر، مشيرة بأنه قد تم التنبيه على مديرى الإدارات بالمرور على المدارس ومتابعة الامتحانات بشكل مستمر.

وقالت فرغلى إنه يؤدى اليوم طلاب الصف الثانى الابتدائى امتحان اللغة العربية والصف الثالث امتحان الرياضيات واللغة الإنجليزية والصف الأول الإعدادى والأول الثانوى امتحان اللغة العربية.

وأكدت وكيل الوزارة بأنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية أمن القليوبية لتأمين لجان الامتحانات وتأمين اللجان وخطوط نقل الأسئلة وأوراق الإجابات والاستراحات والمراقبين والطلاب، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديريات الصحة والكهرباء لتوفير الخدمات الصحية والإسعاف وتأمين عدم انقطاع التيار الكهربائى.

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مصر 365