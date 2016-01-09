بدء أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطرق شبين القناطر لمواجهة تقلبات الطقس

بدأ مجلس مدينة شبين القناطر فى أعمال خطة تجديد وصيانة أسلاك وخطوط الكهرباء المتهالكة بالطرق الرئيسية بالقرى لمواجهة تقلبات الطقس السيئ وشدة الرياح، التى تتعرض لها البلاد تحسبا لأى حالات طارئة.

وقال المهندس طه رشدى رئيس مدينة شبين القناطر إنه قد تم تشكيل فريق من إدارة المتابعة ومسئولى الكهرباء لمتابعة حالة الإنارة العامة، ومدى كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها وتركيب لمبات الإنارة بمختلف قرى المركز، وذلك لخدمة المواطنين.

كانت محافظة القليوبية قد تعرضت لحالة من الطقس السيئ وشدة الرياح خلال اليومين الماضيين، ما تسبب فى سقوط بعض الأشجار على الطرق والأسلاك الكهرباء فى عدد من القرى بسبب تهالكها وانقطاع التيار الكهربائى.