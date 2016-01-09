رسميا.. عماد متعب وسعد سمير يغيبان أمام المقاولون العرب بسبب الامتحانات

تقرر بشكل رسمي غياب ثنائي الأهلي عماد متعب وسعد الدين سمير عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الامتحانات.

الأهلي يلتقي مساء يوم غدا الأحد مع المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

ويرتبط الثنائي بامتحانات في كليتيهما صباح غدا الأحد، في القاهرة، ما دعاهما للخروج من المعسكر الليلة والعودة للقاهرة لأداء امتحاناتهما.

ولأن مباراة الأهلي في نفس يوم الامتحان، فسيغيب اللاعبان عن المباراة بشكل نهائي.

من جهة أخرى، فسيعود ثنائي الفريق الأخر أحمد الشيخ ورامي ربيعة لمعسكر الأهلي مساء اليوم السبت بعد أن حضرا امتحاناتهما صباح اليوم، ليكونا جاهزان على الأغلب لمباراة الغد.