عمرو وردة لـ في الجول عن جائزة الأفضل في الجولة: أبذل الجهد ولدي أكثر من عرض

"جائزة أفضل لاعب في الأسبوع؟ فقط أقوم بعملي" بهذه التصريحات بدأ النجم المصري عمرو وردة والذي يتألق في الفترة الأخيرة رفقة فريقه بانيتوليكوس اليوناني.

وفي تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لقد حصلت على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق هذا الأسبوع ويرجع ذلك للجهد المبذول في التدريبات ولأنني أقدم كل ما لدي في المباريات".

وكان وردة قد انتقل لصفوف الفريق اليوناني في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي.

لاعب الأهلي والاتحاد الأسبق واصل تصريحاته "العروض؟ هناك بالفعل أكثر من عرض سواء من أندية كبرة في اليونان، أو من أندية في دوريات أخرى، لكن كل تركيزي مع فريقي حاليًا ومواصلة العروض الجيدة".

بعض التقارير الصحفية أشارت لأن نادي مارسيليا الفرنسي يتابع اللاعب صاحب الـ 22 عاما ويرغب في ضمه.