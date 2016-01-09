أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمرو وردة لـ في الجول عن جائزة الأفضل في الجولة: أبذل الجهد ولدي أكثر من عرض

Google+ Print
عمرو وردة لـ في الجول عن جائزة الأفضل في الجولة: أبذل الجهد ولدي أكثر من عرض عمرو وردة لـ في الجول عن جائزة الأفضل في الجولة: أبذل الجهد ولدي أكثر من عرض

"جائزة أفضل لاعب في الأسبوع؟ فقط أقوم بعملي" بهذه التصريحات بدأ النجم المصري عمرو وردة والذي يتألق في الفترة الأخيرة رفقة فريقه بانيتوليكوس اليوناني.

وفي تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لقد حصلت على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق هذا الأسبوع ويرجع ذلك للجهد المبذول في التدريبات ولأنني أقدم كل ما لدي في المباريات".

وكان وردة قد انتقل لصفوف الفريق اليوناني في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي.

لاعب الأهلي والاتحاد الأسبق واصل تصريحاته "العروض؟ هناك بالفعل أكثر من عرض سواء من أندية كبرة في اليونان، أو من أندية في دوريات أخرى، لكن كل تركيزي مع فريقي حاليًا ومواصلة العروض الجيدة".

بعض التقارير الصحفية أشارت لأن نادي مارسيليا الفرنسي يتابع اللاعب صاحب الـ 22 عاما ويرغب في ضمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع