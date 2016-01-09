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لاصقة طبية مستخلصة من الأسماك والأبقار لعلاج القدم السكرى

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لاصقة طبية مستخلصة من الأسماك والأبقار لعلاج القدم السكرى لاصقة طبية مستخلصة من الأسماك والأبقار لعلاج القدم السكرى
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخراً على استخدام لاصقة "ضمادة طبية" تعرف باسم "Omnigraft" لعلاج قرح القدم السكرى التى تصيب الملايين من مرضى السكر حول العالم، وتم التصديق عليه للمرة الأولى فى عام 1996 وذلك لعلاج الحروق الخطيرة التى تهدد الحياة، كما تم التصديق على استخدام آخر له فى عام 2002 وذلك لعلاج الأشخاص الذين يخضعون لجراحات التجميل بغرض علاج الحروق التى تركت ندبات وآثارا على الجلد.

وكشف التقرير أن هذه الضمادة مصنعة من السيليكون وكولاجين الأبقار وغضاريف أسماك القرش، ويقوم الأطباء بتثبيتها على قرح أقدام مرضى السكر، ليوفر بيئة مثالية لتجديد الجلد والأنسجة التالفة كما تساهم فى علاج الجروح، وهو ما يقلل من فرص تدهور هذه الجروح ويحد من احتمالات بتر القدم.

وتابع التقرير أن هذه الضمادة تصلح لعلاج قرح القدم السكرى التى استمرت أكثر 6 أسابيع، شريطة ألا تكون هذه القرح قد تدهورت حالتها، ووصلت إلى الأوتار أو العظام.

وتم التأكد من فاعلية وآمان لاصقة "Omnigraft" بعد إجراء تجربة إكلينيكية على بعض المتطوعين من مرضى السكر المصابين بالقدم السكرى، وكشفت النتائج أن اللاصقة ساهمت فى علاج 51% من قروح المرضى بعد مرور 16 أسبوعاً مقارنةً بنسبة 32% فقط بين الأشخاص الذين خضعوا للرعاية التقليدية، والتى تتضمن تنظيف القدم وتغطية الجروح ببعض الضمادات الطبية.

ومن أبرز الآثار الجانبية للاصقة "Omnigraft" حسبما ظهر خلال التجارب: العدوى الميكروبية وتورم القدم والشعور بالآلام والغثيان، وظهرت أحياناً قرح جديدة أو تدهورت حالة الجروح القديمة.

وتمتلك شركة "Integra LifeSciences"، التى تتخذ من ولاية نيوجيرسى الأمريكى مقراً لها الحق الحصرى فى تسويق هذه اللاصقة.
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