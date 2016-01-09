رامي عادل لـ في الجول: كل الاحترام للأهلي لكن المقاولون بيتي الأول وساحتفل إن سجلت

أبدى رامي عادل مدافع المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق تفاءله قبيل مباراة فريقه أمام الأهلي مساء الأحد.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وسبق لرامي عادل اللعب في نادي الأهلي في بداية مسيرته، قبل أن يتنقل بين عدة أندية كان أخرها الاتحاد السكندري.

وقال رامي عادل في تصريحات لـ FilGoal.com: "الأهلي فريقي القديم؟ نعم وأكن له كل احترام وتقدير، لكن المقاولون العرب هو بيتي الأول في الأساس، وإذا سجلت هدفا فسأحتفل بشكل طبيعي".

رامي عادل أتبع "المباراة ليست صعبة، ففي غياب الجمهور، أصبحت المستويات متقاربة تماما بين الفرق، وفي مباراة الأهلي سنلعب على الفوز لأن الدوري لم يعد له مقاييس".

نقطة القوة

وأضاف "الأهلي يملك نقاط قوة كثيرة، إيفونا، صالح جمعة، رمضان صبحي، وليد سليمان وعبد الله السعيد، بالإضافة للكرات الثابتة التي يمتازون بها".

"ورغم أن حسام غالي سيؤثر بسبب مروره بأفضل حالاته، فإنهم يملكون البديل الجيد أيضا"

نقطة الضعف

"أعتقد أن خط دفاع الأهلي هو نقطة ضعفهم إلى الأن، فهم لم يصلوا إلى الفورمة المعهودة بعد، وقد نستغل ذلك لصالحنا".

وأتم "أحرز في المباراة الماضية هدفا رائعا؟ نعم ولكني لا أهتم بذلك، فالأهم بالنسبة لي هو تحقيق فريقي للفوز دائما".