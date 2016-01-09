تقرير في الجول - هاني رمزي والزمالك.. الكأس الحائرة

كانت فرحته الأخيرة أمام الزمالك حين أطاح به من كأس مصر قبل أن يتوج الأخير على حسابه في آخر مواجهة جمعت بينهما في البطولة نفسها.

هاني رمزي ضد الزمالك، مواجهة ليست بالجديدة على نجم منتخب مصر والأهلي السابق.

سيحل بطل مصر ضيفا على النادي البترولي السبت في الجولة رقم 13 من الدوري المصري الممتاز ويأمل في استمرار تفوقه على لاعب كايزرسلاوترن السابق.

رمزي لم يفز مطلقا على الزمالك وهو في مقعد الرجل الأول، هزمه مرتين وهو مرتديا القميص الأحمر للأهلي قبل رحلة احترافه الرائعة في أوروبا.

الأهلي

لعب رمزي ضد الزمالك خمس مرات حين كان لاعبا في صفوف القلعة الحمراء أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي.

خمس مباريات متتالية فاز باثنتين منها وخسر مرة واحدة.

الخسارة الوحيدة كانت في المواجهة الأولى، كانت قاسية للغاية لأنها حولت درع الدوري من الجزيرة إلى ميت عقبة حين فاز الزمالك 2-1 في الدور الثاني موسم 1987-1988.

في الموسم التالي توج الأهلي بالدوري بعدما تعادل سلبيا قمة الدور الأول وفاز بلقاء الدور الثاني بهدف علاء ميهوب ثم أطاح بالزمالك من ربع نهائي الكأس الذي توج به في النهاية على حساب المصري.

شارك رمزي في المباريات الثلاث، وكانت مواجهته الأخيرة للفرسان خالية من الأهداف موسم 1989-1990 الذي ألغيت فيه مسابقة الدوري لمشاركة الفراعنة في كأس العالم الذي شهد دخول مدافع الأهلي قائمة الجنرال محمود الجوهري.

وحيد

لرمزي مواجهنين فقط أمام الزمالك كمدرب خسر كلتيهما، الأولى مع إنبي موسم 2006-2007 بهدفي عبد الحليم علي وأسامة حسن.

والثانية نهائي كأس مصر 2013 بثلاثة أهداف دون رد في شباك وادي دجلة.

عبد الواحد السيد هو الـ"وحيد" الذي شارك في المباراتين من بين لاعبي الزمالك.

آخر انتصار لرمزي أمام الزمالك وهو لاعب كانت في كأس مصر، نفس البطولة التي خسر فيها آخر مواجهاته ضد الفريق الأبيض وهو مدرب.