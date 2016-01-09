أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التحريات الأولية: ملثمان يستقلان دراجة بخارية استهدفا عقيد ومجند أبو النمرس

Google+ Print
التحريات الأولية: ملثمان يستقلان دراجة بخارية استهدفا عقيد ومجند أبو النمرس التحريات الأولية: ملثمان يستقلان دراجة بخارية استهدفا عقيد ومجند أبو النمرس
كشفت التحريات الأولية، أن ملثمان يستقلان دراجة بخارية قاموا بتنفيذ العملية الإرهابية التى أدت إلى استشهاد عقيد شرطة ومجند بجوار فيلا حسن حسنى بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بالجيزة.

وأضافت التحريات، أن المتهمان أطلقا وابلا من الأعيرة النارية من أعلى الدراجة البخارية، عقب خروج الشهداء من منزل عقيد الشرطة الشهيد، أثناء توجههما إلى العمل، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط منفذى الحادث الإرهابى.

استشهاد عقيد شرطة ومجند برصاص إرهابيين فى أبو النمرس بالجيزة
>

مباحث الجيزة: نشر أكمنة لضبط المتهمين باستهداف عقيد شرطة ومجند بأبو النمرس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365