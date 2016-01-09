الرئيس السيسى: أبطال الجيش والشرطة ضحوا بأرواحهم ضد أهل الشر

وأضاف الرئيس فى بداية كلمته خلال احتفالية دار الأوبرا لإطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع "بنك المعرفة"، اليوم، السبت: "على مسار آخر كان أبناء الشباب بالجامعات والمدارس، يستكملون رسم لوحة الوطن المبهجة وآخرين فى المضانع والمزارع يصنعون المستقبل وسنابل الأمل".
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