الرئيس السيسى: أبطال الجيش والشرطة ضحوا بأرواحهم ضد أهل الشر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن شبابنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لحماية الوطن ومقدساتها من أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف فى أرضنا الطبية، وكذلك كان شبابنا المتحمس يشق قناتنا الجديدة نحو المستقبل، ويزرعون الصحراء بعزيمة لا تلين وسيتوقف التاريخ أمامه بالفخر والاعتزاز.

وأضاف الرئيس فى بداية كلمته خلال احتفالية دار الأوبرا لإطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع "بنك المعرفة"، اليوم، السبت: "على مسار آخر كان أبناء الشباب بالجامعات والمدارس، يستكملون رسم لوحة الوطن المبهجة وآخرين فى المضانع والمزارع يصنعون المستقبل وسنابل الأمل".

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