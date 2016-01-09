أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى: أبطال الجيش والشرطة ضحوا بأرواحهم ضد أهل الشر

Google+ Print
الرئيس السيسى: أبطال الجيش والشرطة ضحوا بأرواحهم ضد أهل الشر الرئيس السيسى: أبطال الجيش والشرطة ضحوا بأرواحهم ضد أهل الشر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن شبابنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لحماية الوطن ومقدساتها من أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف فى أرضنا الطبية، وكذلك كان شبابنا المتحمس يشق قناتنا الجديدة نحو المستقبل، ويزرعون الصحراء بعزيمة لا تلين وسيتوقف التاريخ أمامه بالفخر والاعتزاز.

وأضاف الرئيس فى بداية كلمته خلال احتفالية دار الأوبرا لإطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع "بنك المعرفة"، اليوم، السبت: "على مسار آخر كان أبناء الشباب بالجامعات والمدارس، يستكملون رسم لوحة الوطن المبهجة وآخرين فى المضانع والمزارع يصنعون المستقبل وسنابل الأمل".


>السيسى يصل دار الأوبرا لإطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع بنك المعرفة
>

شباب مصر في عيون الرئيس.. السيسى يطلق مشروع "بنك المعرفة".. يحوى مكتبة رقمية عالمية لأكبر دور النشر حول العالم.. يعرض الدوريات العلمية ويضع منظومة جديدة للتعليم المصرى
>

بدء حفل يوم الشباب المصرى بتلاوة القرآن الكريم بحضور الرئيس السيسى
>

الإعلامى رامى رضوان يقدم احتفالية يوم الشباب المصرى بحضور الرئيس السيسى
>

وزير الرياضة يشيد برؤية الرئيس: جعلت الشباب فى صدارة المشهد
>

أمين المجالس المتخصصة: مشروع بنك المعرفة أكبر مكتبة رقمية فى العالم
>

كورال دار الأوبرا يقدم الأغانى الوطنية أمام الرئيس باحتفالية يوم الشباب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب