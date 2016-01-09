صحيفة سعودية: الإطاحة بـ 23 متهما جديدا بالإرهاب خلال أسبوع

ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن الأجهزة الأمنية أطاحت الأسبوع الماضى بـ24 متهما بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، بينهم مفيد العمران، مستهدف رجال الأمن فى بلدة القديح بالمنطقة الشرقية.

وبحسب الصحيفة، شملت عمليات الضبط 20 سعوديا، ومتهمين سوريين وآخرين يمنيين منهم 23 متهما جديدا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الجمعة قبل الماضية عن تمكنها من القبض على المطلوب للجهات الأمنية "مفيد بن أحمد حسن العمران"، فى بلدة القديح، المتورط بالمشاركة فى اختطاف أحد المواطنين فى بلدة تاروت تحت تهديد السلاح وإطلاق النار عليه، وضبط بحوزته سلاح رشاش ومسدس ومادة الحشيش وأقراص مخدرة.

>