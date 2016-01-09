السكرتير العام لدمياط: إزالة مزارع القراميط من جانب محطة مياه عزب النهضة

قال اللواء فايز شلتوت السكرتير العام لمحافظة دمياط، ردًا على ما نشره "اليوم السابع" أمس الجمعة، بعنوان "4 مزارع قراميط تلوث مآخذ مياه الشرب بالقرب من محطة مياه عزب النهضة بدمياط"،>إن مياه الشرب بمحطة مياه عزب النهضة آمنة وسليمة ولم تتأثر بوجود مزارع القراميط بالقرب منها.

وأشار إلى أنه بمجرد علمه بوجود مخلفات للمزارع بالمياه طلب إغلاق محطة مياه عزب النهضة، وتحريرمحضر لصاحب المزارع بتلوث مياه النيل، وتم إخطار إدارة الرى بدمياط لفتح البوابات لتطهير المياه، وسحب عينات من المياه بمحطة عزب النهضة والتأكد من صلاحيتها، وإنه كلف شركة مياه الشرب والبيئة والمعامل المركزية بسحب عينات من المياه وتحليلها بصفة مستمرة.

وأضاف فايز شلتوت أنه تم إخطار مديرية أمن دمياط لتحديد موعد لإزالة مزارع القراميط بهذه المنطقة حفاظًا على البيئة ومياه الشرب.

وكانت شركة مياه الشرب بدمياط كشفت عن وجود 4 مزارع لتربية القراميط بجوار مآخذ محطة مياه الشرب بقرية عزب النهضة التابعة لمركز دمياط، وتبين أنها مخالفة لشروط المآخذ حيث تقع على بعد 500 متر فوق تيار المياه و300 متر تحت التيار حسب التقرير الفنى لمياه الشرب.

وقامت الشركة مؤخرا بتحرير محضر بنقطة شرطة عزب النهضة بتاريخ 3 يناير الجارى يحمل رقم 47/2016.

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