إصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في جرجا بسوهاج‎

أصيب 3 اشخاص في مشاجرة بين عائلتي ” بيت عصام ، بيت محمد حامد ” بناحية الخلافية – دائرة مركز جرجا بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الخلافية – دائرة المركز.

بالأنتقال والفحص تبين أنها بين كلا من طرف أول – بيت عصام زغلول:- عصام زغلول حامد 63 سنة عامل ، جملات محمد يوسف 44 سنة ربة منزل مصابه ” بكدمه بالأصبع الأول بالقدم اليسري ” ، مصطفي عصام زغلول حامد 35 سنة عامل ، ناصر عصام زغلول حامد سن 37 عامل ، زغلول عصام زغلول حامد سن 25 عامل، أما الطرف الثاني – بيت محمد حامد من المشاجرة :- حلمي محمد حامد عبد الواحد 29 سنة عامل مصاباً ” بطلق ناري بالكتف الأيمن ، محمود جمال عبد الواحد 19 سنة عامل مصاباً ” بطلق ناري بالساق اليسري ” وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي ، حامد محمد حامد عبد الواحد 39 سنة عامل، حمدان محمد حامد عبد الواحد 33 سنة عامل، عزت محمد حامد عبد الواحد 50 سنة عامل، كمال محمد حامد عبد الواحد 47 سنة عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

تم ضبط طرفي المشاجرة عدا من الثالث حتي الخامس من الطرف الأول ومن الرابع حتي السادس من الطرف الثاني ، وبسؤال المصابين من الطرف الثاني أتهما الأول والثالث من الطرف الأول بأحداث إصابتهما من أسلحة نارية كانت بحوزتهما أثناء المشاجرة.

من جانبها كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم، كما تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.