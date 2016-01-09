مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة علي طريق «سوهاج – البحر الأحمر»

لقي مواطن مصرعه، السبت، وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق “سوهاج – البحر الأحمر”.

كان اللواءأحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من قسم شرطة الكوثر بانقلاب سيارة علي طريق “سوهاج – البحر الأحمر”، دائرة القسم ووجود متوفي ومصابي.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6732 ص أ ج قيادة محمد صلاح عبد المقصود أحمد 30 سنة ويقيم بناحية فاو قبلي دائرة مركز دشنا “قنا” علي الطريق إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي، ما أدي لإنقلاب السيارة علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة نصر أحمد أبو المجد 46 سنة، وإصابة كل من “منتصر قاسم محمد محمود 40 سنة، يوسف الطبري 43 سنة، سمية محمد محمد حفني 28 سنة، عماد إسماعيل عبد الراضي 38 سنة”، وجميعهم يقيمون بناحية فاو قبلي دائرة مركز دشنا ” قنا ” من مستقلي السيارة “بكسور وجروح متفرقة بالجسم .

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفتي سوهاج العام والجامعي، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 إداري القسم لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.