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التحريات الأولية:ملثمان يستقلان دراجة بخارية استهدفا عقيد ومجند بأبو النمرس

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التحريات الأولية:ملثمان يستقلان دراجة بخارية استهدفا عقيد ومجند بأبو النمرس التحريات الأولية:ملثمان يستقلان دراجة بخارية استهدفا عقيد ومجند بأبو النمرس
كشفت التحريات الأولية، أن ملثمان يستقلان دراجة بخارية قاموا بتنفيذ العملية الإرهابية التى أدت إلى استشهاد عقيد شرطة ومجند بجوار فيلا حسن حسنى بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بالجيزة.

وأضافت التحريات، أن المتهمان أطلقا وابلا من الأعيرة النارية من أعلى الدراجة البخارية، عقب خروج الشهداء من منزل عقيد الشرطة الشهيد، أثناء توجههما إلى العمل، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط منفذى الحادث الإرهابى.

استشهاد عقيد شرطة ومجند برصاص إرهابيين فى أبو النمرس بالجيزة
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مباحث الجيزة: نشر أكمنة لضبط المتهمين باستهداف عقيد شرطة ومجند بأبو النمرس
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