مؤتمر "تمكين الطبقة العاملة" لعمال أندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

قال كرم عبد الحليم رئيس نقابة عمال أندية الهيئة، فى بيان اليوم السبت، إن النقابة نظمت مؤتمرًا عماليًا موسعًا فى مقر النقابة تحت شعار "تمكين الطبقة العاملة" بمشاركة ممثلين عن كل من نقابة النقل البرى الحرة بالإسماعيلية، ونقابة جهاز تعمير سيناء وممثلين عن حملة عمال، ولكن من الإسكندرية وممثلين عن حملة حرية ولقمة عيش.

وأشار كرم عبد الحليم إلى أن الهدف من المؤتمر هو خوض المحليات والدفع بكوادر عمالية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال فى المجالس المحلية، واتفق الجميع خلال المؤتمر على أن معركة المحليات هى معركة مهمة للطبقة العاملة على مستوى الجمهورية وضرورة سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وقانون عمل عادل لطرفى العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن كل الهجمات الشرسة ضد الحركة النقابية المستقلة تزيد من إصرارنا على العمل والدفاع عن حقوق عمالنا وأننا لسنا أقل من التجارب التى تمت فى بولندا والبرازيل وغيرت شكل الدولتين من دول نامية ومدانة إلى دول متحضرة وقادرة على الإنتاج.

وأضاف رئيس نقابة عمال أندية الهيئة أن المؤتمر أوصى بضرورة التنسيق بين حملة حرية ولقمة عيش بالإسماعيلية، وحملة عمال ولكن بالإسكندرية ودعوة باقى المحافظات لإنشاء حملات مشابهة والعمل على تجهيز كوادر عمالية لخوض انتخابات مجالس المحليات والترحيب بجميع منظمات المجتمع المدنى من نقابات عمالية وجمعيات أهلية وأحزاب سياسية، لدعم الحركة العمالية المستقلة، ودعوة الحركة العمالية المستقلة الحقيقية للتوحد من أجل حرية التنظيم لينتج عن ذلك نقابات قوية وفعالة ودعوة أعضاء مجلس النواب فى العمل على سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وقوانين للعمال عادلة يراعى فيها طرفى العملية الإنتاجية.



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