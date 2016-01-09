بالصور.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات النقل ويؤكد على وضوح الأسئلة

بدأت اليوم فى محافظة أسيوط امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمراحلها الثلاثة والتى وتنتهى يوم 19يناير الجارى.

ومن جانبه تفقدعبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عددا من مدارس المحافظة منها لجان "مدارس إسماعيل القبانى وعصمت عفيفى الإعدادية بنات وأم المؤمنين الإعدادية بنات وأسيوط الثانوية الصناعية الفنية بنات".

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب، وعدم خروج أى طالب من لجنة الامتحان إلا مع نهاية الوقت الأصلى للامتحان، والاهتمام بالنظافة وتوفير الإضاءة الكافية داخل وخارج اللجان والتأكد من أن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسى وفى مستوى الطالب المتوسط، وخلوها من الأسئلة ذات الصبغة السياسية.

وطالب أبو شامة خلال المتابعة بضرورة توفير التأمين الكافى للكنترولات التى بدأت أعمال التصحيح بها، مع ضرورة توقيع المصححين بالاسم ليس الفورمة حتى يتسنى معرفة مصحح ورقة الإجابة فى حالة أى شكوى يتقدم بها الطالب أو ولى أمره، وأشار وكيل الوزارة إلى أن تعليماته واضحة لجميع الكنترولات بأن تتم عملية التصحيح والمراجعة والرصد بدقة متناهية حتى لا يظلم طالب واحد

ونبه وكيل الوزارة على الموجهين والمتابعين للمدارس خلال أعمال الامتحانات بضرورة التواجد مع بداية الامتحان وعدم الانصراف إلا بعد خروج الطلاب من اللجان في نهاية اليوم . مؤكدا على حرص الوزارة على أن يحصل كل طالب على حقه فى ورقة الإجابة خلال عملية التصحيح.



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