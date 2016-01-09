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إلغاء إقلاع رحلات البالون في الأقصر لسوء الأحوال الجوية

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إلغاء إقلاع رحلات البالون في الأقصر لسوء الأحوال الجوية إلغاء إقلاع رحلات البالون في الأقصر لسوء الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية المحملة بالرياح والأتربة في إلغاء إقلاع جميع رحلات البالون الطائر، فجر اليوم السبت، في سماء محافظة الأقصر.

وقال الكابتن عصام حسن، مدير مطار البالون الطائر بالأقصر، ان سوء الحالة الجوية والطقس بالمدينة، وضعف الرؤية تسبب اليوم في وقف رحلات البالون تنفيذا لتعليمات سلطة الطيران المدني وذلك للحفاظ علي سلامة السياح محبي رحلات البالون الطائر.

واوضح “حسن”، ان هناك 6 رحلات بالون كان من المفترض ان تقلع فجر اليوم من مطار البالون بمنطقة غرب الأقصر، الا ان تعليمات سلطة الطيران المدني شددت علي عدم اقلاع تلك الرحلات بسبب ضعف الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من موجة شديدة البرودة، اليوم السبت ، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية، التي تؤدى إلى اضطراب الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية.

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