السجن من 5 لـ10 سنوات لمتهمي «غرق مركب الوراق»

قررت محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الحلواني، الحكم على المتهمين في قضية “مركب الوراق الغارق”، والذي راح ضحيته 40 شخصًا، بينهم أطفال ونساء. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم رضا السويسى “صاحب المركب” هارب بالسجن 10 سنوات”، ومعاقبة المتهم محمد خالد “محبوس” سائق المركب بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة حمدة عبد المعتمد سائق الصندل ” محبوس ” بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية ضد رئيس الجمهورية.

كانت المحكمة قد شهدت خلال جلساتها انكار المتهمين مسئوليتهم عن الحادث كم ااستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات إلى دفاع المتهمين محمد خالد، وحُمدة عبدالمعتمد، السائقين، وجدّدت المحكمة طلبها لأجهزة الأمن بضبط المتهم رضا السويسي، مالك المركب، كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي وجهت للمتهمين الثلاثة تهم «التسبب في قتل الضحايا، وتيسير مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، والإبحار بمجرى نهر النيل الملاحي ليلًا بالمخالفة للقانون».

وجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي، صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمدة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.

كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، مما أسفر عن مقتل 40 شخصًا بينهم أطفال ونساء.